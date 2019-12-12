Магадан, Магаданская область, , 05:08 — REGNUM Глава Магаданской области Сергей Носов поручил правительству региона и профильным ведомствам подготовить предложения по развитию программ коренных малочисленных народов Севера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выполнение госпрограммы «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера Магаданской области» обсуждали на заседании совета при губернаторе.

Было озвучено, что для выполнения программы в полном объёме, не хватает средств. Глава Колымы распорядился подготовить предложения, по каким статьям расходов необходимо увеличить финансирование.

«Мы должны быть представлены во всех мероприятиях общероссийских. И если есть какие-то предложения, то давайте добавим, я даже спорить не буду, — сказал Носов.

В 2019 году на реализацию программы выделили более 20 млн рублей. Средства пошли на поддержку хозпредприятий, на субсидии в поддержку родных языков и ведение охотничьего хозяйства, на слёт оленеводов, строительство и ремонт соцобъектов.

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка готовится к проведению VI съезда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, который состоится в 2020 году.