Новосибирск, , 04:47 — REGNUM В компании «Мон'дэлис Русь» объяснили, почему не собираются достраивать свой завод под Новосибирском. Старший директор интегрированной цепочки поставок в Восточной Европе Дмитрий Шаченок сказал, что такое решение принято «после внимательного изучения эффективности существующей производственной цепочки». Неиспользуемые производственные помещения выставлены на продажу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что компания «Мон'дэлис Русь» не будет достраивать завод под Новосибирском. Подсчёты показали, что дешевле поставлять товар с действующих площадок. Завод выставлен на продажу за до 500 млн рублей.

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«Сейчас мы ищем потенциального покупателя, который сможет вдохнуть новую жизнь в построенный нами завод в Новосибирске, начать там производство и создать новые рабочие места для жителей Новосибирской области, — отметилШаченок. — Решение о продаже здания было принято с целью увеличения эффективности наших инвестиций в производство в России. Российский бизнес компании растёт последние несколько лет, и Россия продолжает оставаться одной из ключевых стран для MDLZ в глобальном масштабе. Мы будем концентрировать наши инвестиции на действующих производственных площадках — в Великом Новгороде, Покрове и Собинке».

Отметим, что строительство завода под Новосибирском началось в 2014 году. Здание завершено на 90%, производственное оборудование не установлено.