Южно-Сахалинск, , 05:04 — REGNUM На Сахалине в очередной раз отложено рассмотрение вопроса о строительстве социального жилья. Власти региона, гордящегося очень высоким уровнем социальной поддержки населения, из года в год откладывают решение важнейшего для небогатых островитян вопроса, делая ставку на строительство коммерческого жилья и ипотечное кредитование, выгодное банкам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На депутатских слушаниях, прошедших в областной думе Сахалина, вопрос о начале строительства социального жилья в очередной раз не нашёл ответа. Вопрос этот фракция КПРФ поднимает из года в год, но власти из года в год оказываются не готовы к ответу.

При этом председатель правительства региона Алексей Белик ещё раз подтвердил: курс региональные власти держат только на строительство коммерческого и арендного жилья. На вопрос о социальном жилье председатель правительства ответить не смог — его попросту никто не изучал и не рассматривал.

«Мы каждый год поднимаем этот вопрос. И каждый год — тщетно. Власти региона делают ставку на процветание банков, а не людей, к большому сожалению. А у нас взять ипотеку может себе позволить далеко не каждый житель. Точнее будет сказать — это может себе позволить меньшинство. У нас экономика, образно говоря, это две трубы — нефтяная и газовая. Вот в нефтегазе люди зарабатывают, да ещё чиновники, некоторые бюджетники, но не все. Остальные живут бедно. Почти половина всех денежных доходов в регионе сосредоточена в руках 20% населения. Остальные живут крайне небогато. Какую ипотеку может себе позволить, скажем, водитель «Почты России»? У него копеечная зарплата, жена и дети. Сахалинское правительство на всех уровнях заявляет о колоссальном объёме социальной помощи населению. Но вот в этой, самой главной, социальной помощи сахалинцам отказывают из года в год. Решить задачу обеспечения жителей региона жильём, массово, таким образом не представляется возможным. Политика властей Сахалина, она не социальная. Это политика коммерсантов, к большому сожалению. А Сахалин как был, преимущественно, бездомным и барачным, так и останется», — прокомментировал ситуацию официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

Председатель правительства Алексей Белик на просьбу прокомментировать очередной отказ властей начать строительство социального жилья, только и смог сказать: «Граждане просто не могут принять для себя решение оформить ипотеку».

Позже чиновник добавил, что этот вопрос отложен и требует увеличения общих объёмов возводимого жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, массового восторга от жителей Сахалина по поводу широко разрекламированной 2%-ой ипотеки инициаторы программы не увидели. Большинство островитян вообще назвали программу «лохотроном», придуманным для того, чтобы заработать могли банки и строительные компании. У большинства сахалинцев нет денег на первый взнос, это порядка 1 — 1,5 млн рублей, а правом такого кредитования наделены очень ограниченные категории лиц — молодые семьи и получатели ДВ-гектаров.