Хабаровск, , 04:15 — REGNUM Финансирование БАМа и Транссиба на 2019 год урезано более, чем в 2 раза. Вместо запланированных ранее 40 млрд правительство России выделит на развитие важнейших транспортных артерий ДФО только 19,5 млрд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Финансирование на 2019 год сокращено, по данным РБК , в связи с тем, что в текущем году АО РЖД не успеет освоить остальные 20,5 млрд рублей. Поэтому из ФНБ в 2019 году на развитие БАМа и Транссиба поступит только 19,5 млрд рублей. Вместо БАМа и Транссиба РЖД получит средства на другой проект.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году хороший рост в процентном выражении показали только небольшие порты Дальнего Востока. А вот крупным стивидорным компаниям давно тесно на железной дороге. Камень преткновения, по общему мнению, являются недостаточная пропускная способность железной дороги, нехватка тепловозов, нехватка порожнего вагонного парка.