Биробиджан, , 04:13 — REGNUM В Еврейской автономной области цена на гречку показала самый высокий рост, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным, опубликованным Росстатом, стоимость гречневой крупы в России выросла в ноябре в среднем на 11%. В 29 регионах страны цена превысила 15%, а в Еврейской автономной области поднялась на 28,8%. Оптовая цена гречки составляет 35,7 руб. за кг, розничная — 61,73 руб.

Наблюдатели связывают этот рост со снижением посевных площадей, отдаваемых под гречку, однако, специалисты Минсельхоза говорят, что урожай этого года соответствует уровню показателей прошлых лет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Еврейской автономной области попросили предпринимателей не поднимать цены на свои товары после пожара в крупнейшем торговом центре области.