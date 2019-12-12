Якутск, , 03:46 — REGNUM Госдума в третьем чтении утвердила поправку к законопроекту правительства РФ о регулировании производства электроэнергии. Это позволит продлить выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке до 1 января 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Благодаря продлению в пяти дальневосточных регионах по прежнему сохранится сниженный тариф: на Чукотке — почти 70%, в Якутии — 48%, на Камчатке, Колыме и на Сахалине — до 34%.

В ожидании решения депутатов Госдумы, глава Якутии Айсен Николаев озвучил, что республика ждёт внедрения механизма субсидирования:

«Расходы на субсидии составляют порядка 12 млрд рублей. Себестоимость электроэнергии в Якутии — 70 рублей за киловатт, а есть районы и посёлки, где этот показатель вырастает до 150 рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Курганской области добиваются заморозки тарифа на электроэнергию для населения и снижения для категории «прочие потребители» на 2020 год.