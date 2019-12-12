История вопроса

Потребительский кредит — это кредит, предоставляемый гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения предметов потребления. Такой кредит берут не только для покупки товаров длительного пользования — дома, автомобиля, но и для прочих покупок, например, бытовой техники или мобильных телефонов. Он выступает или в форме продажи товаров с отсрочкой платежа или в форме предоставления банковской ссуды на потребительские цели, в том числе через кредитные карты. При этом взимается довольно высокий процент.