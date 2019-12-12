Москва, , 02:16 — REGNUM Новая редакция российского Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) может получить поправки, которые увеличат суммы штрафов для бизнеса за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС России и других надзорных органов в десятки раз. Об этом 12 декабря пишут «Известия» со ссылкой на письмо, подписанное заместителем министра юстиции Дениса Новака.

Отмечается, что сегодня для юридических лиц при невыполнении ими предписаний установлена максимальная санкция в размере 20 тыс. рублей. В проекте нового КоАП предусмотрены величины штрафов в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. При этом повторное невыполнение предписаний может повлечь наложение штрафа в размере до 2 млн рублей. Также в кодексе могут появиться новые статьи за нарушения, которые раньше отдельно не выделялись. Вместе с тем по ряду пунктов санкции могут быть и смягчены.

В пресс-службе Минюста сообщили, что работа по подготовке проекта главы 35 Особенной части нового КоАП, касающейся административных наказаний в области государственного контроля, «на данный момент не завершена». В ведомстве считают, что давать комментарии преждевременно.

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