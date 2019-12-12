Москва, , 01:43 — REGNUM Российские производители автомобилей заинтересованы в государственной поддержке локализации производства автокомпонентов, сообщают 12 декабря «Известия» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что идею включить задачу локализации компонентов для автомобильной промышленности в национальные проекты предложили в «Группе ГАЗ». Она также нашла поддержку в «АвтоВАЗе» и у других игроков автомобильного рынка.

«Локализация комплектующих в конечном счете позволит снизить себестоимость продукции отечественной автомобильной отрасли и повысить ее конкурентоспособность на экспортных рынках», — объяснила вице-президент «Группы ГАЗ» Елена Матвеева.

В свою очередь в «АвтоВАЗе» отметили, что идея будет способствовать реализации «Стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 года». Предполагается, что в случае удачной реализации инициативы стоимость автокомпонентов снизится примерно на 10−15%, а готового автомобиля — на 10%.

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