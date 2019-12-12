Якутск, , 02:16 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев развеял слухи о том, что проезд по Ленскому мосту будет платным для всех видов транспорта, в том числе для легковых автомобилей и мотоциклов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это абсолютный фейк. В концессионном соглашении, поданном группой ВИС, приведены определённые нормы, которые должны быть обязательно согласно закону. И те цифры по платному проезду легковых автомобилей — это возможная предельная стоимость проезда по платным мостам на территории республики, в том случае, если они будут построены. Это не значит, что плата для проезда легковых автомобилей будет введена. По Ленскому мосту платы для легковых автомобилей не будет», — заверил Айсен Николаев в ходе пресс-конференции в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, потенциальным инвестором строительства Ленского моста в Якутии может стать группа ВИС Игоря Снегурова. «Восьмая концессионная компания» подала первой заявку на проектирование и строительство платной автомобильной дороги в Якутске. Власти Якутии заявляли, что платным будет проезд лишь большегрузов.