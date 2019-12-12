Хельсинки, , 00:34 — REGNUM Газовые рынки Латвии, Эстонии и Финляндии объединит газопровод Balticconnector, который начнет работать в 2020 году. Об этом сообщает ERR.

«Это не последний трубопровод, который мы строим вместе. Будут ещё совместные проекты. Потому что мы намерены осуществить синхронизацию Балтии с Центрально-европейской электросетью», — сказала лидер Эстонии Керсти Кальюлайд.

Открытие газопровода Balticconnector позволит прибалтийским странам торговаться за цену газа с «Газпромом», отметил председатель правления компании Elering Таави Вескимяги.

Напомним, 5 ноября, в Хельсинки, президент Литвы Гитанас Науседа, во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё, попросился включить страну в создаваемый единый газовый рынок Латвии, Эстонии и Финляндии.

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