Хельсинки, 12 декабря 2019, 00:34 — REGNUM Газовые рынки Латвии, Эстонии и Финляндии объединит газопровод Balticconnector, который начнет работать в 2020 году. Об этом сообщает ERR.
Открытие газопровода Balticconnector позволит прибалтийским странам торговаться за цену газа с «Газпромом», отметил председатель правления компании Elering Таави Вескимяги.
Напомним, 5 ноября, в Хельсинки, президент Литвы Гитанас Науседа, во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё, попросился включить страну в создаваемый единый газовый рынок Латвии, Эстонии и Финляндии.
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