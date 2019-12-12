Москва, , 00:27 — REGNUM Создание совместного предприятия для запуска связи нового поколения 5G «большой четверкой» мобильных операторов поддержало министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, сообщил 11 декабря журналистам пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.

«Минкомсвязь поддерживает создание СП «большой четверкой», хотя и очень жаль, что операторы шли к нему так долго. Мы предлагали сделать это еще год назад», — сказал он.

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Представитель Минкомсвязи добавил, что если бы операторы были порасторопнее, то необходимые решения по выделению частот под 5G были бы приняты к настоящему моменту.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС объявили о создании консорциума с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4−3,8 ГГц, 4,4−4,99 ГГц и 24,25−29,5 ГГц во всех регионах России.

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