Рига, , 00:14 — REGNUM Министерство Финансов Латвии сообщило, что в связи с введёнными санкциями США в свободном порту Вентспилса приостановлено финансирование проектов развития за счёт фондов ЕС на сумму 5,6 млн евро, написал портал Dienas Business.

В общей сложности речь идёт о 6 проектах. Лишится финансирование в размере 1,6 млн евро проект подъездного пути на территории порта между терминалами и индустриальной зоной. Остановлена реконструкция гидротехнических сооружений порта на сумму 1,34 млн евро. Лишились финансирования работы по строительству трёх зданий на территории прилегающего технологического парка, с совокупным бюджетом в районе 2,28 млн евро, а также заморожен небольшой проект на 40 800 евро по обновлению деградирующей индустриальной зоны. Как уже сообщало ИА REGNUM, все счета Венстпилского свободного порта заблокированы. Хотя у банков было право сделать это спустя 30 дней после объявления санкций.