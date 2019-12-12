Рига, , 00:13 — REGNUM С 1 января 2020 года в Латвии будет повешен акцизный налог на горючее, а также повышена норма содержания биокомпонента в литре топлива, пишет портал LA.

На 3,3 евроцента возрастет акцизный сбор на бензин, на 4,2 цента на дизельное топливо и на 0,6 центов на горючее для сельскохозяйственной техники. Вырастет на 4,1 цента и цена за килограмм сжиженного газа. Нужно принять во внимание, что каждое повышение будет облагаться сверху налогом с оборота (НДС). Повлияет на цену топливо и увеличение пропорции биоэтанола в литре бензина 95 марки с 5% до 9,5%, что связано с новыми экологическими требованиями.