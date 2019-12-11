Ижевск, , 23:48 — REGNUM Удмуртия участвует в реализации 11 национальный проектов, в соответствии с которыми мероприятия проходят в рамках 51 регионального проекта. В бюджете республики на 2020 год на нацпроекты направят 10,12 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в Госсовете региона.

Так, основная часть средств будет направлена на реализацию нацпроекта «Демография» — 3,889 млрд рублей. На нацпроект «Здравоохранение» направят 2,548 млрд рублей. Сумма средств для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» составит 1,432 млрд рублей, по нацпроекту «Образование» заложено 853,9 млн рублей, на нацпроект «Жилье и городская среда» — 834 млн рублей, на реализацию нацпроекта «Экология» — 273,2 млн рублей, на нацпроект «Культура» — 213,9 млн рублей, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» — 331,6 млн рублей, нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» — 86,7 млн рублей, «Международная кооперация» — 37,4 млн рублей, «Цифровая экономика» — 5,8 млн рублей.

Объем софинансирования из федерального бюджета составит в 2020 году 6,724 млрд рублей. На период с 2020 по 2022 год предельный объем федеральных средств на нацпроекты не превысит 97%.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Удмуртии на 2020 год приняли во втором, окончательном чтении со следующими параметрами: ожидаемые доходы — 78,078 млрд рублей, расходы — 77,63 млрд рублей. Профицит бюджета планируется в размере 446,6 млн рублей или 0,57% от доходной части.