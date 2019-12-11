Йоханнесбург, ЮАР, , 23:13 — REGNUM Международный финансовый конгломерат Goldman Sachs назвал нового главу офиса в ЮАР, 11 декабря передает агентство Reuters.

Согласно заявлению банка, новым генеральным директором филиала корпорации в Йоханнесбурге станет Джонатан Пенкин.

Колин Колман, действующий генеральный директор филиала Goldman Sachs для стран к югу от Сахары, уходит в отставку после двух десятилетий, проведенных на посту.

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