Нижний Новгород, , 23:13 — REGNUM Третью очередь южного обхода Нижнего Новгорода планируется передать в федеральную собственность в 2020 году. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород Алексей Борисов.

По его словам, соответствующее соглашение подписало правительство Нижегородской области и возглавляемое им учреждение.

«Сейчас идет оформление определенных документов, надеюсь, что в 2020 году мы эту проблему решим», — отметил Борисов.

Также он напомнил, что первая и вторая очереди южного обхода ранее были переданы в федеральную собственность, сейчас ими управляет ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря стало известно, что Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства четвертой очереди Южного обхода Нижнего Новгорода в составе трассы М-7 «Волга». Сейчас работы ведутся на территории Кстовского района.