Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Правительство США опубликовало информацию о бюджетных доходах и расходах в ноябре 2019 года, 11 декабря передает агентство Reuters.

Согласно отчету, дефицит бюджета США в прошлом месяце составил $209 млрд. В ноябре 2018 года дефицит составлял $205 млрд.

Поступления в бюджет в ноябре 2019 года составили $225 млрд, что на $19 млрд больше, чем в ноябре 2018 года. Расходы составили $434 млрд, что на $23 млрд больше, чем в ноябре 2018 года.

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