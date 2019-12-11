Нью-Йорк, США, , 22:54 — REGNUM Основной промышленный индекс фондового рынка США Dow Jones вышел из «красной зоны» к завершению торгов на Уолл-стрит, 11 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 6,96 пункта (0,02%), до 27 888,68 пункта, индекс Nasdaq вырос на 33,33 пункта (0,39%), до 8649,51 пункта, индекс S&P 500 вырос на 8,67 пункта (0,28%), до 3141,19 пункта.

С начала торговой сессии 11 декабря Nasdaq и S&P находились в «зеленой зоне», а Dow Jones был в минусе из-за падения котировок Boeing и Home Depot.

Читайте также: Уолл-стрит: Nasdaq и S&P растут, Dow Jones — в минусе