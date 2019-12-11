Москва, , 22:54 — REGNUM В ходе правительственной комиссии по транспорту одобрили проект строительства Южного обхода Саратова с мостовым переходом через Волгу. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на своей странице в социальных сетях.

Он отметил, что на комиссии рассмотрели несколько вопросов, касающихся Саратовской области.

«Первый вопрос — включен проект и в будущем строительство Южного обхода вокруг Саратова со строительством мостового перехода через реку Волга, 2022−2026 годы, с объемом финансирования 53 млрд рублей», — уточнил Володин.

Также одобрена реконструкция и капитальный ремонт обхода Саратова от Зоринской развязки до выхода на Волгоград протяженностью 36 км.

«Таким образом, вся кольцевая дорога будет приведена в нормативное состояние», — подчеркнул спикер Госдумы.

Кроме того, решён вопрос о передаче на федеральный уровень нескольких частей межрайонных дорог. В этот перечень вошли дороги между Ртищево и Аркадаком, Аркадаком и Балашовым, Балашовым — Самойловкой, а далее Самойловкой и выходом на Волгоград. Протяженность передаваемых участков составит 187 км, они войдут в состав дороги Волгоград — Ртищево — Тамбов.

Володин отметил, что после утверждения комиссией в дальнейшем решение будет принимать правительство РФ.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2018 года в нормативном состоянии находились 64% дорог Саратовской агломерации. К завершению срока реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» объем дорог в нормативном состоянии должен достичь 87% к 2024 году.