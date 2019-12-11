Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Федеральная резервная система США подтвердила свой прогноз по росту ВВП страны в 2019 году на уровне 2,2%. Об этом сообщает 11 декабря пресс-служба финансового регулятора.

Рост ВВП Соединённых Штатов в 2020 году, согласно прогнозу, замедлится до 2%, в 2021 году — до 1,9%, в 2022 году — до 1,8%.

Прогноз по базовой инфляции в США по итогам 2019 года также сохранён на уровне 1,5%. При этом ожидается, что в 2020 году инфляция ускорится до 1,9%, а в 2021 и 2022 годах будет находиться на уровне 2%.

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