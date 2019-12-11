Нижний Новгород, , 22:19 — REGNUM По итогам января — сентября 2019 года средний реальный доход жителей Приволжского федерального округа в расчёте на душу населения в месяц составил 25,241 тыс. рублей при расходах в 20,462 тыс. рублей. Об этом говорится в материалах Нижегородстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Причем по итогам всего прошлого года средний реальный доход жителя ПФО составлял 26,436 тыс. рублей при расходах в размере 21,229 тыс. рублей.

Традиционно самым «богатым» регионом считается Татария — здесь средний реальный доход на каждого составил 31,57 тыс. рублей. Жители Нижегородской области в среднем зарабатывают по 30,623 тыс. рублей в месяц. Средний доход жителя Пермского края — 27,482 тыс. рублей, Самарской области — 26,785 тыс. рублей, Башкирии — 26,474 тыс. рублей. С остальными регионами разрыв в доходах составляет более 3 тыс. рублей.

Так, средний доход в Удмуртии за девять месяцев сложился в размере 23,61 тыс. рублей, Оренбургской области — 22,823 тыс. рублей, Ульяновской области — 21,816 тыс. рублей, Кировской области — 20,841 тыс. рублей, Пензенской области — 20,653 тыс. рублей.

Доход жителей четырех регионов Поволжье не превышает 20 тыс. рублей. Средний доход в Саратовской области — 19,575 тыс. рублей, в Марий Эл — 18,456 тыс. рублей, в Мордовии — 17,435 тыс. рублей, в Чувашии — 17,335 тыс. рублей.

При этом средняя номинальная начисленная заработная плата в Поволжье по итогам января — августа составила 33,347 тыс. рублей. Наибольшую зарплату начисляют организации Пермского края — 37,202 тыс. рублей, минимальная зарплата наблюдается в Саратовской области — 27,463 тыс. рублей.