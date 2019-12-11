Москва, , 21:19 — REGNUM Школа организаторов технологических кружков нового типа стала финальным аккордом образовательно-нетворкинговой программы по обмену практиками проекта Rukami Кружкового движения НТИ в 2019 году. Трехдневный интенсив собрал лучших выпускников онлайн-курса «Как создавать кружок», участников региональных мастер-классов на тему создания кружков 2.0 и наставников проектной деятельности. Выпускники школы получили удостоверения повышения квалификации РЭУ им. Г.В. Плеханова.

За три месяца программы в региональных мастер-классах приняли участие более 400 человек, около 2300 зарегистрировались на онлайн-курс и около 100 организаторов кружков собрались на итоговой Школе организаторов. Через практические инструменты участники разбирались, как добиться устойчивости кружка, как продвигать свою деятельность и популяризировать техническое творчество, как вовлечь в кружки новых участников, как сформировать сообщество единомышленников, как выстроить систему партнерства с компаниями, университетами, институтами развития, как применять модель проектного обучения в работе с детьми в кружках нового типа и т.п.

В течение года мастер-классы прошли на базе «Точек кипения» в Белгороде, Челябинске, Санкт-Петербурге, Тюмени, Иркутске, Новосибирске, Екатеринбурге, Великом Новгороде. В Школе организаторов в Москве из 100 участников более половины приехали из регионов — от Владивостока и Анадыря до Челябинска и Краснодара.

В 2020 году начнется новый цикл программы обмена практиками Rukami, актуальные анонсы можно видеть на странице проекта в социальной сети.

Напомним, Rukami — некоммерческий проект по популяризации технического творчества среди молодежи. Он состоит из трех направлений: серии фестивалей в разных точках страны, главный из которых — Московский международный фестиваль, а также всероссийского конкурса мейкерских проектов и образовательно-нетворкинговой программы по обмену практиками для ресурсных центров. Суммарно региональные и московский фестивали в 2019 году посетили более 60 000 человек. В программе по обмену практиками Rukami участвовали почти 3 000 руководителей кружков, наставников, педагогов.

Проект инициирован РВК как ключевая инициатива дорожной карты Кружкового движения НТИ, реализацией проекта занимается Фонд поддержки проектов НТИ.