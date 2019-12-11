Екатеринбург, , 21:17 — REGNUM Комиссия гордумы по социальной защите и здравоохранению поддержала проект бюджета на 2020 год во втором чтении. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

Главный финансовый документ одобрила большая часть комиссии. На социальную политику в городе планируют выделить около 3 млрд 684 тысячи рублей, а на здравоохранение — 1 млрд 103 тысячи рублей.

Споры возникли по вопросу выделения дополнительных 200 млн рублей на здравоохранение, что ранее требовалось от чиновников мэрии. В проекте эти деньги не были отражены, потому что сумма должна прийти из бюджетов вышестоящих уровней, уточнили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2019 года бюджет поддержали в комиссии гордумы по образованию. Документ не вызвал особых споров.

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