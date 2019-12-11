Москва, , 21:14 — REGNUM С начала регистрации на международный конкурс «Мой первый бизнес» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — поступило более 500 тысяч заявок от школьников в возрасте от 11 до 18 лет из всех регионов России и 91 страны мира. Онлайн-этап конкурса продлен до 20 декабря. Участникам необходимо подать заявку и выполнить задания в одном из выбранных направлений конкурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», проходившего под представительством Президента РФ Владимира Путина, было одобрено проведение третьего сезона Международного конкурса «Мой первый бизнес». Старт третьего сезона был объявлен 5 ноября в Москве на торжественной церемонии открытия конкурса.

«Число заявок на онлайн-этап конкурса растет с каждым днем. Более того, в этом году заметно увеличилось количество участников из других стран — на портале конкурса уже зарегистрировались представители из 91 страны мира. Из-за высокой активности школьников мы решили продлить онлайн-этап конкурса до 20 декабря. У ребят есть еще 10 дней для того, чтобы пройти задания и выйти в следующий этап», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

На сегодняшний день больше всего участников зарегистрировано в следующих направлениях: «Медиа» (45,6%), на втором месте — «Инновационное» (24,2%), на третьем — «Социальное» (14,8%). В этом году для успешного прохождения онлайн-заданий конкурса школьникам необходимо подойти к решению задач более креативно, предложить наиболее интересное решение.

Наставниками 5 направлений конкурса выступают известные блогеры: «Образовательное» (наставник Миа Бойка), «Социальное» (наставник Маша Маева), «Инновационное» (наставник Карина Кросс), «Цифровое» (наставник Алексей Столяров) и «Медиа» (наставник Дима Масленников).

Лидером по количеству заявок по-прежнему остается Москва и Московская область — 76 829 (15,28% от общего количества заявок на конкурс на текущий момент), на втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область — 36 847 (7,33%), на третьем — Нижегородская область — 16 844 (3,35%), на четвёртом — Свердловская область — 16 099 (3,20%), на пятом — Краснодарский край — 13 367 (2,66%), на шестом — Самарская область — 13 359 (2,66%), на седьмом — Республика Татарстан — 10 911 (2,17%), на восьмом — Республика Башкортостан — 10 582 (2,11%), на девятом — Челябинская область — 9 789 (1,95%), на десятом — Новосибирская область — 8 543 (1,70%).

Онлайн-этап третьего сезона конкурса «Мой первый бизнес» продлится до 20 декабря 2019 года. Следом за ним начнется очный этап, в рамках которого пройдут бизнес-интенсивы в 42 городах и четырехмесячный бизнес-курс START UP в 19 городах России.

Лучшие участники конкурса получат возможность заработать дополнительные баллы для поступления в вузы (по итогу бизнес-курса START UP), продолжить взаимодействие с наставниками после завершения конкурса для реализации своих проектов, выиграть грант от партнера конкурса — «Фонда содействия инновациям», принять участие в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников, презентовать проект на масштабном фестивале CapFest, а также выиграть ценные призы (iPhone, MacBook, PlayStation 4 и др.).

Цель международного конкурса «Мой первый бизнес" — развитие молодежного предпринимательства. Проект включает в себя обучающую программу для школьников от 11 до 18 лет. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с готовым проектом. Наставниками конкурса выступают известные российские блогеры, предприниматели и студенты факультета бизнеса «КАПИТАНЫ» РЭУ им. Г.В.Плеханова.