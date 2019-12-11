Нью-Йорк, США, , 21:13 — REGNUM Акции компании Boeing упали примерно на 2% после объявления главы Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Стива Диксона по запрету полетов лайнера 737 Max, 11 декабря передает агентство Reuters.

Ранее глава FAA заявил, что лайнер точно не будет допущен к полетам до конца 2019 года — ему надо пройти ещё не менее десяти проверок безопасности.

Полеты Boeing 737 Max были запрещены в большинстве стран мира после авиакатастрофы в Эфиопии, причиной которой стала неисправность программного обеспечения лайнера.

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