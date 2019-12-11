Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не разрешит полеты лайнера Boeing 737 Max до конца 2019 года, 11 декабря передает агентство Reuters.

По словам главы FAA Стива Диксона, для возобновления полетов лайнер должен пройти ещё не менее десяти этапов проверок.

Большинство стран и авиакомпаний мира запретили полеты лайнера 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии, причиной которой стали проблемы программного обеспечения Boeing.

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