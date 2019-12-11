Москва, , 20:59 — REGNUM В «Единой России» в начале 2020 года будет создана рабочая группа, которая займется решением проблем, связанных с местами массовых захоронений репрессированных. В ее состав войдут не только представители партии и общественники, но и члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии, координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«В «Единой России» будет создана рабочая группа, которая займется выполнением поручения Владимира Путина по решению проблем с местами массовых захоронений репрессированных. Мы уже пообщались с Советником Президента — Председателем Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым по данному вопросу, и он подтвердил, что СПЧ активно включится в эту работу и делегирует в состав рабочей группы своих представителей. Мы привлечем к этой работе профильные общественные организации, которые занимаются сохранением памяти репрессированных. Все предложения будут выработаны нами максимально открыто с учетом мнения всех заинтересованных сторон», — рассказал Александр Хинштейн.

По его словам, план работы группы будет представлен уже в начале 2020 года. В первую очередь, «Единая Россия» будет добиваться упрощения порядка выдачи документов о репрессированных.

«Кроме этого, в партии считают необходимым создание Реестра массовых захоронений жертв политических репрессий. «Единая Россия» не только подготовит и представит в январе предложения по механизму его создания и наполнения, но и вместе с профильными НКО и ведомствами обсудит законодательные инициативы в этом направлении», — добавил парламентарий.

Также, по словам Александра Хинштейна, будет проработан вопрос определения статуса мест массовых захоронений жертв политических репрессий и порядок передачи этих земель под охрану профильным ведомствам.

Он подчеркнул, что тема политических репрессий советского периода очень чувствительна для нашей страны.

«Многих семей коснулась эта трагедия. Из-за бюрократии родственникам приходится тратить не один месяц и существенные суммы, чтобы получить один лист из архива и продолжить поиски информации дальше. Например, иногда требуют предоставит согласие или нотариальную доверенность, собственно, от расстрелянного в 1937 году человека. Это нарушение права на память», — заключил Александр Хинштейн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря состоялось заседание Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В ходе встречи Владимир Путин дал поручение Госдуме разработать предложения для усовершенствования законодательства о массовых захоронениях жертв политических репрессий.

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