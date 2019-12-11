Москва, , 20:45 — REGNUM За последние два года отдых на курортах в Белоруссии, в том числе для российских туристов, подорожал примерно в два раза. Об этом сегодня, 11 декабря. заявил исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

На пресс-конференции, которая была посвящена ситуации в туристической отрасли, Ломидзе рассказала, что Белоруссия остается многолетним лидером среди стран СНГ по количеству проданных гражданам России путевок.

В 2019 году ситуация не изменилась, однако цены на отдых в Белоруссии сильно выросли — почти в два раза.

Однако даже при таком росте, популярность объяснялась тем, что отдых в Белоруссии стоил гораздо дешевле, чем на аналогичных санаторно-курортных базах России.