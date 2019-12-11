Йошкар-Ола, , 20:25 — REGNUM Внешнеторговый оборот Марий Эл с Турцией по итогам девяти месяцев текущего года составил 2,813 млн долларов. Перспективы сотрудничества сторон обсудили в рамках встречи Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан и глава республики Александр Евстифеев, сообщили ИА REGNUM в марийском правительстве.

Евстифеев подчеркнул, что по итогам прошлого года торговый оборот составил 3,426 млн долларов. В то же время он отметил, что сейчас сотрудничество с Марий Эл не очень динамично развивается.

«Что касается экономических отношений, это продукция Марбумкомбината, поставка древесины, незначительная доля поставки продуктов питания и в разное время с разной степенью активности были развиты отношения в сфере культуры и образования. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества», — заверил Евстифеев и добавил, что сейчас отношения Турции и России находятся на подъеме. Он предложил рассмотреть возможности сотрудничества республики с конкретным регионом страны.

Консул подтвердил, что торговый порог невелик, но это не означает отсутствия возможности его роста.

«Здесь есть потенциал для развития. Мы готовы к разностороннему сотрудничеству в сферах образования, науки и культуры», — заявил представитель турецкой стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-августа внешнеторговый оборот Марий Эл составил 326,9 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем внешней торговли сократился на 6,3%, а по сравнению с данными за июль 2019 года — вырос на 57,2%. За указанный период экспорт республики снизился на 7,6% и составил 265 млн долларов. Импорт сократился лишь на 0,7% и составил 61,9 млн долларов.