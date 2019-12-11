Кострома, 11 декабря 2019, 19:59 — REGNUM В Костроме бизнесмены теперь могут получить в одном месте все госуслуги, консультации и меры поддержки , — сообщает ТРК «Русь».
В городе открылся новый центр «Мой бизнес». Он объединил на своей площадке всю инфраструктуру по поддержке малого и среднего предпринимательства в Костромской области:
- Областной гарантийный фонд,
- Центр прототипирования,
- Центры поддержки экспорта и предпринимательства,
- Бизнесинкубатор,
- Коворвинг-центр,
- Микрокредитную компанию
- Многофункциональный центр для бизнеса.
Для работы с деловым сообществом открыто четыре приемных и одно консультационное окно.