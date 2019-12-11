Кострома, , 19:59 — REGNUM В Костроме бизнесмены теперь могут получить в одном месте все госуслуги, консультации и меры поддержки , — сообщает ТРК «Русь».

В городе открылся новый центр «Мой бизнес». Он объединил на своей площадке всю инфраструктуру по поддержке малого и среднего предпринимательства в Костромской области:

Областной гарантийный фонд,

Центр прототипирования,

Центры поддержки экспорта и предпринимательства,

Бизнесинкубатор,

Коворвинг-центр,

Микрокредитную компанию

Многофункциональный центр для бизнеса.

Для работы с деловым сообществом открыто четыре приемных и одно консультационное окно.