Кострома, 11 декабря 2019, 19:59 — REGNUM В Костроме бизнесмены теперь могут получить в одном месте все госуслуги, консультации и меры поддержки , — сообщает ТРК «Русь».

В городе открылся новый центр «Мой бизнес». Он объединил на своей площадке всю инфраструктуру по поддержке малого и среднего предпринимательства в Костромской области:

  • Областной гарантийный фонд,
  • Центр прототипирования,
  • Центры поддержки экспорта и предпринимательства,
  • Бизнесинкубатор,
  • Коворвинг-центр,
  • Микрокредитную компанию
  • Многофункциональный центр для бизнеса.

Для работы с деловым сообществом открыто четыре приемных и одно консультационное окно.