Калуга, , 12:00 — REGNUM Начал работу официальный сайт нового экотехнопарка «Калуга», говорится в сообщении компании-оператора. По адресу eco-kaluga.ru можно узнать самые свежие новости о проекте, информацию о ходе работ в экотехнопарке и статьи различных изданий, посвященные «Калуге».

Расположенный около деревни Михали экотехнопарк является, по оценкам СМИ, одним из самых современных и высокотехнологичных объектов по обращению с отходами в РФ. Планируется, что уже с 2020 года он начнет принимать на сортировку и переработку твердые коммунальные отходы, позволяя компаниям малого бизнеса зарабатывать на изготовлении новых товаров из полученного в результате вторсырья.

На сайте eco-kaluga.ru уже опубликовано несколько иллюстрированных материалов о технологиях, которые применяют в «Калуге» для сортировки отходов и о способах обеспечения экологической безопасности в масштабах предприятия. В разделе «Контакты» опубликован телефон информационного центра и электронный адрес компании-оператора, а также размещена форма обратной связи, с помощью которой можно задать вопрос или отправить пожелание руководству экотехнопарка.

Как отмечается в сообщении компании-оператора, экотехнопарк ведет большую работу с местными жителями. Он предоставляет населению хорошо оплачиваемые рабочие места с пакетом социальных льгот, и активно участвует в жизни Износковского района Калужской области. Например, силами организации были отремонтированы несколько автомобильных дорог, школа и построены несколько современных спортивных площадок.