Ашхабад, , 19:18 — REGNUM Глава российской строительной компании «Возрождение» Игорь Букато представил президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову проект комплекса селеотводных сооружений, который будут построены в южной части туркменской столицы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер ознакомился с техническими характеристиками проекта и акцентировал внимание на значении этого инженерного объекта для обеспечения бесперебойной работы всех систем жизнедеятельности и экологического благополучия Ашхабада.

Также президент Бердымухамедов потребовал от руководителя российской строительной компании «произвести точный расчет всех параметров при строительстве селеотвода и строго соблюдать требования, предъявляемые к сооружениям такого рода».