Екатеринбург, , 19:22 — REGNUM Комиссия гордумы Екатеринбурга по образованию поддержала бюджет города во втором чтении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Парламентарии отметили, что по сравнению с первым чтением цифры в главном финансовом документе практически не изменились. По этой причине члены комиссии даже не стали заслушивать доклад представителя мэрии.

Расходы на образование в 2020 году предполагаются в размере 25 млрд 407 млн рублей, на физкультуру и спорт — около 1 млрд 181 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект бюджета во втором чтении одобрили в комиссии по местному самоуправлению. Депутаты выразили недовольство тратами мэрии на пиар, но это не стало поводом для протестного голосования.