Бишкек, , 19:17 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта Киргизии за январь — ноябрь 2019 года превысил 513 млрд сомов (более 466,9 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 4,9%. Об этом сообщает национальный статистический комитет.

Без учета предприятий по разработке крупнейшего в республике золотого рудника «Кумтор» объем ВВП за 11 месяцев сложился на уровне 459 млрд сомов (417,8 млрд рублей) и возрос на 3,5%.

За этот период объем промышленной продукции вырос на 9,6% и почти достиг 250 млрд сомов (более 227,5 млрд рублей).

Улучшение этого показателя произошло за счет увеличения добычи металлических руд — на 29,4%, текстильного производства — на 19,4%, производства основных металлов — на 18,9%, одежды — на 18%, добычи сырой нефти и природного газа — на 13,1%, угля — на 7,1%, производства прочих неметаллических минеральных продуктов — на 6,7%, а также пищевых продуктов — на 4%.

Положительные тенденции наблюдались также в сельском хозяйстве, где рост объемов производства продукции составил 1,9%, в оптовой и розничной торговле — 4,7%, в строительстве — 9,8%.

По сравнению с началом 2019 года инфляция в Киргизии выросла на 2,1%, что обусловлено увеличением цен на продовольствие, на алкогольные и безалкогольные напитки, на табачные изделия, а также ростом тарифов на услуги.