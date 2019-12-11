Бишкек, , 19:16 — REGNUM За 11 месяцев 2019 года на обслуживание государственного долга Киргизии из государственного бюджета направлено более 24 млрд 634 млн сомов (22 млрд 423 млн рублей). Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба министерства финансов.

Из этих денег на выплаты по внешнедолговым обязательствам потрачено более 12 млрд 962 млн сомов (11 млрд 799 млн рублей), по внутреннему долгу — 11 млрд 672 млн сомов (10 млрд 624 млн рублей).

Общая сумма государственного долга сложилась на уровне $4 млрд 530,8 млн (более 288 млрд рублей) или 52,7% к прогнозному объему валового внутреннего продукта республики за текущий год.

При этом внешний долг достиг $3 млрд 793,6 млн (около 241,2 млрд рублей) или 44,1% ВВП, а внутренний долг составляет почти $737,2 млн (около 46,9 млрд рублей) или 8,6% ВВП.