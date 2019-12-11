Ташкент, , 18:56 — REGNUM В Узбекистане в настоящее время действуют 2819 предприятий с государственной долей, большая их часть работает на основе устаревших методов, неэффективно, в результате чего они не способны даже выплачивать дивиденды. Об этом говорилось на совещании с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Мы сохраняем присутствие государства даже в тех сферах, в которых на это нет никакой надобности. Все еще не произошло заметных сдвигов в повышении эффективности управления и деятельности государственных предприятий, передаче их функций частному сектору», сказал Мирзиёев.

В этой связи, организованы рабочие группы во главе с премьер-министром, его заместителей и советников по вопросам реформирования или ликвидации, сохранения государственного присутствия или передачи частному сектору предприятий.

Рабочие группы рассмотрят деятельность 140 предприятий в сфере информационных технологий, 1573 территориальных предприятий коммунальной сферы, строительства и обслуживания, 137 предприятий в сфере геологии, металлургии и финансов, 49 предприятий легкой промышленности, машиностроения и электротехники, 449 предприятий социальной сферы, туризма и фармацевтики, 42 предприятий энергетики, 330 предприятий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, 99 предприятий в промышленных зонах.

Рабочим группам поручено в месячный срок провести полную инвентаризацию каждого предприятия, проанализировать их рентабельность, текущие мощности и перспективы, а также разработать по ним конкретные планы и предложения на 2020 год.