Калуга, , 18:52 — REGNUM Сегодня, 11 декабря, в Москве состоялось итоговое заседание правления открытого акционерного общества «Российские железные дороги». В нем приняли участие заместитель председателя правительства РФ, председатель совета директоров ОАО «РЖД» Максим Акимов, генеральный директор компании Олег Белозёров, губернатор области Анатолий Артамонов. На мероприятии также присутствовали представители руководства профильных федеральных министерств, представители российских регионов, руководители транспортных компаний.

Калужская область заинтересована в развитии сотрудничества с РЖД Пресс-служба РЖД

В своем докладе Олег Белозеров отметил, что «каждое итоговое заседание является новой уникальной страницей в истории компании, которая не только фиксирует достигнутые результаты, но и задает ориентиры дальнейшего развития».

Анализируя деятельность железнодорожного комплекса страны в текущем году, Максим Акимов особо отметил внимание компании к работе с маломобильными пассажирами. Огромное число таких граждан получили возможность с комфортом пользоваться услугами железнодорожного транспорта. Более чем в два раза возросло количество остановочных павильонов и вокзалов, адаптированных для посадки и высадки людей с ограниченными возможностями здоровья. С целью создания безбарьерной среды для инвалидов обучается персонал, который оказывает помощь особенным пассажирам на всём пути следования. «Хочу поблагодарить за эту работу, это очень важно», — сказал Максим Акимов.

В числе приоритетных направлений развития компании — благополучие природной среды и предоставление гражданам самых современных услуг по быстрому перемещению. «Вопросы «зеленого транспорта», экологической повестки, с одной стороны, и повышение комфорта, с другой, остаются сегодня центральными. Мы эту работу наметили, системно ведем. Облик пассажирского транспорта меняется в целом — внедряется современный, комфортный состав, новые цифровые сервисы и услуги. Этот сегмент будет расти», — подчеркнул Максим Акимов. Он также заметил, что новые импульсы для развития компании дает конкуренция со стороны других видов транспорта.

«Калужская область заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с РЖД, которое направлено на повышение качества пассажирских и грузовых перевозок, развитие транспортной инфраструктуры и реализацию социальных проектов», — отметил в своем выступлении губернатор Анатолий Артамонов. Он подчеркнул, что посредством железных дорог регион получает свыше половины грузов, необходимых промышленности и населению, а также экспортирует продукцию, произведенную на территории области: «Фактически ни один инвестиционный проект не обходится без участия РЖД. Мы находимся в режиме постоянного взаимодействия — развиваются станции, строятся подъездные пути для предприятий».

В числе перспективных проектов глава региона назвал реконструкцию станции «Ворсино» и строительство подъездных путей к территории особой экономической зоны «Калуга» в Людиновском районе, где сосредоточены крупные инвестиционные проекты, в частности, по лесопереработке. Это окажет существенное влияние на увеличение объемов грузоперевозок в регионе. Товаропроизводители также оценили преимущества создания транспортного коридора «Шелковый путь», который позволил увеличить взаимный товарооборот между странами Европы и Азии. Три года назад Калужская область стала одним из инициаторов данного проекта. Компания РЖД оказала ему всестороннюю поддержку, обеспечив гарантированные сроки доставки грузов. За это время принято около тысячи поездов.

В настоящее время ведется совместная работа над проектами по экспортным поставкам продукции отечественного агропромышленного комплекса в Китай с использованием поездов и развитием транспортной инфраструктуры в индустриальном парке «Ворсино» путем внедрения цифровых технологий в сфере логистики. Еще одно перспективное направление — развитие межрегионального сообщения. «В нашу область ежегодно приезжают 2,5 млн. туристов. И мы конечно хотим, чтобы все они чувствовали себя у нас комфортно», — отметил Анатолий Артамонов.

Калужский губернатор поблагодарил коллектив и главу компании РЖД за плодотворное сотрудничество, выразив надежду, что двусторонние деловые связи будут в дальнейшем только укрепляться и расширяться.