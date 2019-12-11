Калининград, 11 декабря 2019, 18:40 — REGNUM Правительство Калининградской области приняло решение о компенсациях обманутых участников долевого строительства, сообщила сегодня, 11 декабря, пресс-служба регионального правительства.
Решение принято относительно первых обманутых дольщиков, пострадавших при участии в строительстве восьми домов: застройщиков ООО «Таэль», ООО «Балтпластстрой», ООО «К-Строй». Запись обманутых дольщиков для получения компенсаций проводится на сайте Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.
Размер выплат будет подсчитываться в индивидуальном порядке после предоставления всей необходимой документации.