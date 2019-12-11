Калининград, , 18:39 — REGNUM За 11 месяцев 2019 года 243 семьи в Калининградской области воспользовались программой областного правительства по компенсациям ипотечных кредитов, на которую в бюджете уходящего года запланировано суммарно потратить 18 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ипотеку компенсируют молодым семьям: 100% от суммы кредита в первый год, при рождении ребёнка до достижения им одного года, 75% до достижения двух лет и 50% — до достижения трёх лет.