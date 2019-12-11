Петрозаводск, , 18:31 — REGNUM В 2020 году будет запущен новый авиарейс по маршруту Петрозаводск — Мурманск.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта Карелии, ожидается, что рейсы будут выполняться каждый день — соглашение об этом в настоящее время прорабатывают с представителями авиакомпании «Победа» сотрудники министерства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на зимний период увеличено число авиарейсов по маршруту Мурманск — Архангельск — теперь самолеты летают не один, а три раза в неделю.