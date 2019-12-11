Калуга, , 19:19 — REGNUM В Калужской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» активно реализуется региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Об этом 11 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и ЖКХ области.

В 2018 году в регионе завершена реализация областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Было переселено 8,57 тыс. человек из 3,6 тыс. жилых помещений аварийной площадью 133,59 тыс. кв. метров. В 2019—2024 годах на территории 17 муниципальных образований региона планируется переселить 4,45 тыс. человек из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, аварийной площадью 70,12 тыс. кв. метров.

Напомним, правительство РФ на расселение 9,5 млн кв. метров аварийного жилья планирует выделить свыше 500 млрд рублей.

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