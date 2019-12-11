Сыктывкар, , 18:20 — REGNUM С 1 января зарплаты работников бюджетной сферы в Коми вырастут на 4,8%. Индексация предусмотрена и в проекте бюджета на 2021—2022 гг. Об этом ИА REGNUM сообщил республиканский минфин.

Зарплату бюджетников, на которых не распространяются указы президента, также проиндексируют: с 1 января 2020 года на 4,8%, с 1 октября 2021 года и с 1 октября 2022 года на 4%.

Общий объем средств, выделенных в республиканском бюджете на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2020 году составит 1,4 млрд рублей, в 2021 году — 2,2 млрд рублей, на 2022 году — 3,5 млрд рублей.

По данным Комистата, средняя зарплата в республике превышает 50 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты — у работников добывающих отраслей — более 96 тысяч рублей в месяц. На втором месте по зарплатам расположились финансисты и страховщики (77 445 рублей), на третьем — работники, занимающиеся транспортировкой и хранением (72 706 рублей). Самый низкий заработок зафиксирован в сфере торговли и ремонта мотоциклов — 29 тысяч рублей.