Екатеринбург, , 18:29 — REGNUM Администрация Екатеринбурга планирует отдать районным администрациям полномочия по размещению нестационарных объектов торговли. Соответствующий проект документа выложен на сайте мэрии.

Если изменения вступят в силу, то районные власти смогут самостоятельно проводить торги в форме аукциона, по результату которых будут заключаться договоры на размещение киосков. Кроме того, в администрациях получат право заключать данные договоры и администрировать доходы бюджета в части платы за размещение объектов.

Проект решения внесут в гордуму Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Александр Высокинский заявил о выносе большинства нестационарных объектов торговли из центральных районов города. «Чистку» должны завершить к 2023 году.

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