Киев, , 18:10 — REGNUM За январь-ноябрь 2019 года Украина транзитировала в европейские страны и Молдавию 81,5 млрд кубометров газа.

Соответствующие данные 11 декабря обнародовала госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник отмечает, что это на 3% больше аналогичного прошлогоднего показателя. В абсолютных величинах транзитные объемы увеличились на 2,3 млрд кубометров топлива.

При этом украинским потребителям всех категорий с начала года транспортировано по магистральным газопроводам 22,7 млрд кубометров газа — это на 6% меньше аналогичного показателя 2018 г.

ИА REGNUM напоминает, что 31 декабря 2019 года истекает срок транзитного договора между Украиной и Россией, заключенного еще в 2009 г. Власти в Киеве неоднократно заявляли, что экономика страны потеряет миллиарды долларов при отсутствии транзита российского топлива.