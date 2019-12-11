Лондон, , 18:10 — REGNUM Нефть возвращается к стартовым позициям после заявления ОПЕК о предстоящем в 2020 году дефиците на нефтяном рынке, 11 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent в минусе на 23 цента (0,36%), на отметке $64,11 за баррель. Январские фьючерсы WTI подешевели на 11 центов (0,19%), до $59,13 за баррель.

Мировой эталон нефти, марка Brent, «зависает» на отметке чуть выше $64 за баррель уже несколько сессий подряд.

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