Нью-Йорк, США, , 17:58 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги разнонаправленно, 11 декабря передает агентство Reuters.

На открытии торгов индекс Dow Jones снизился на 14,41 пункта (0,05%), до 27 867,31 пункта, индекс S&P 500 вырос на 3,23 пункта (0,10%), до 3135,75 пункта, индекс Nasdaq вырос на 14,94 пункта (0,17%), до 8631,12 пункта. К потерям главного промышленного индекса Уолл-стрит привело крупное снижение котировок таких компаний, как Boeing и Home Depot.

Читайте также: Фондовый рынок США не выходит из минуса