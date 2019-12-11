Архангельск, , 17:57 — REGNUM Депутаты Архангельского областного собрания приняли региональный бюджет на 2020 год. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, впервые объем расходов казны превысил отметку 100 млрд рублей.

Таким образом, доходы областного бюджета в 2020 году составят 93 млрд рублей, расходы — 101,5 млрд рублей. Около двух третей расходов приходится на отрасли социальной сферы: это образование, здравоохранение, социальная политика, культура и спорт.

14 млрд рублей будет потрачено на достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение национальных целей, установленных «майским» указом президента.

Заложены в бюджет-2020 и средства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы — почти два миллиарда рублей.

Общий объем средств на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан области на 2020 год составил 8,8 миллиарда рублей.

Областная адресная инвестиционная программа на 2020 год сформирована в объеме 3,4 млрд рублей.

Напомним, с 1 января в Архангельской области на 15% повысят зарплату так называемым «неучтенным» бюджетникам: специалистам по социальной работе и заведующим отделений учреждений социального обслуживания. На 11,2% вырастут зарплаты у основного персонала подразделений противопожарной службы. Рост заплаты ветеринарных работников составит до 96%.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты также увеличили объем социальной помощи малоимущим гражданам с 25 до 80 тысяч рублей.