Москва, , 17:51 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам нижней палаты парламента принять поправки к законопроекту, которые уточняют правила возмещения для обманутых дольщиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Речь идёт о поправках, которые депутаты внесли ко второму чтению законопроекта, направленного на изменение Налогового кодекса. Изначально законопроект касался отмены налогообложения доходов, которые граждане получают за продажу излишков электроэнергии с собственных средств микрогенерации. Однако ко второму чтению депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме во главе с председателем фракции Сергеем Неверовым внесли поправки к законопроекту, которые направлены на уравнивание прав всех обманутых дольщиков.

Так, сегодня закон предполагает, что дольщики не должны уплачивать налог со средств, которые они получили в виде возмещения за счёт средств компенсационного фонда. Между тем, некоторые дольщики вкладывали свои средства в товарищество собственников жилья (ТСЖ) и их такие нормы не касаются.

Депутаты предлагают уточнить, что налоги с суммы возмещения не будут уплачивать все налогоплательщики, подпадающие под действие норм закона о защите прав дольщиков. Таким образом, все выплаты, полученные в рамках защиты прав обманутых дольщиков, будут освобождены от уплаты подоходного налога.

Если закон будет принят, то его нормы будут иметь обратную силу и распространятся на правоотношения, возникшие с 2019 года.