Москва, , 17:12 — REGNUM Необходимо проанализировать готовность российской промышленность к выпуску конкурентноспособных самолётов. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

Темой обсуждения стало развитие межрегиональных авиаперевозок.

«Надо проанализировать готовность промышленности к выпуску необходимых летательных аппаратов, самолётов, которые по цене, качеству, по требованиям безопасности должны быть конкурентоспособными на мировом рынке», — сказал он.

Президент отметил, что сейчас жителям даже внутри одного региона приходится летать через Москву. По его словам, маршруты между регионами должны быть привлекательными для авиакомпаний.